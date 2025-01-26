قرارات عاجلة من محافظ الدقهلية بعد شكاوى المزارعين من صرف الأسمدة بالستاموني

أمر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بسرعة توفير ماكينة ثانية لصرف الأسمدة وزيادة كميات الأسمدة بالجمعية الزراعية بنطاق الستاموني مركز بلقاس لـ 1000 شيكارة وذلك بعد شكاوي المزارعين.

كان محافظ الدقهلية قد أجرى جولة مفاجئة بنطاق قرى الستاموني مركز بلقاس تفقد خلالها الجمعية الزراعية واستمع إلى المواطنين المترددين على الجمعية لصرف حصص الأسمدة ومستلزمات الإنتاج.

وكلف "مرزوق"، مدير مديرية الزراعة لبحث إمكانية إنشاء مكتب ثاني للجمعية الزراعية لتسريع صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، لمنع تكدس المواطنين وتسهيل حركة صرف حصص الكيماويات والأسمدة.

كما كلف المحافظ مدير مديرية الزراعة برفع كفاءة منظومة الصرف وتوفير أكثر من ماكينة للصرف وزيادة سرعة الانترنت لسرعة أداء منظومة صرف الأسمدة حيث يوجد 7000 فدان بزمام الجمعية.

والتقى محافظ الدقهلية بالمواطنين واستمع إليهم ووعد بتلبية مطالبهم، ووجه بدراسة إمكانية توفير نقطة إسعاف ومطافي بالوحدة المحلية بالستاموني.

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