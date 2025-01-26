بالصور.. أمطار غريرة وسحب رعدية على مناطق متفرقة بالإسكندرية

تشهد محافظة الاسكندرية تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض الأحياء، حيث تكاثرت السحب المنخفضة المحملة بمياه الأمطار منذ ساعات الصباح الأولى وحجبت أشعة الشمس، تزامنًا مع انخفاض في درجات الحرارة والتي سجلت اليوم الأحد 26 يناير 18 درجة مئوية، مع سرعة رياح 20 كم/ ساعة.

وكشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن أخر صور الأقمار الصناعية والتي تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة الأمطار، كما أكدت على تواجد فرق الطوارئ المنتشرة في جميع الاحياء، بجانب وجود سيارات شفط المياه، للتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار، وخصوصًا في المناطق الحيوية والمزدحمة.