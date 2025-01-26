سلامة الغذاء تفحص 475 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة خلال أسبوع

قالت الهيئة القومية لسلامة الغذاء , في تقريرها الأسبوعي , الصادر اليوم الأحد عن الفترة من 18 –24 يناير 2025 , أنه في إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إجراءات الإفراج تحت التحفظ مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة التي تستوجب ضرورة قيام كافة المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الهيئة، فقد بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل 109 منشأة، ليصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة حتي الأن إلى 449 منشأة منذ بداية استلام هذا الملف.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان ، تم القيام بــ 11 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات ( الجيزة، الفيوم ، بني سويف ، الإسكندرية ، دمياط ، المنيا ، الدقهلية ، الشرقية والغربية ).

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 60 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات ( القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الاسكندرية وأسوان ) .

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 6 مأموريات فحص على وحدات الطعام في محافظات ( القليوبية، الجيزة، الاسكندرية وأسيوط ) .

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 475 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 14 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 48 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

وأصدرت الإدارة 14 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 18 مأمورية رقابية في محافظات ( الجيزة، القاهرة، القليوبية، الشرقية، الإسكندرية ، كفر الشيخ والغربية) وتم تسجيل 10 منشـآت جديدة خلال الأسبوع الماضي بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خاصة بتصنيع المواد الملامسة للغذاء، مثل ( البلاستيك والزجاج والمعادن والمطاط والكرتون والورق والخزف ) وغيرها.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 17 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز.

