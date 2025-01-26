محافظ الدقهلية يعرب عن استيائه من سوء النظافة بالستاموني

ابدى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استياءه من سوء النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق الوحدة المحلية بـ الستاموني التابعة لمركز ومدينة بلقاس وذلك خلال جولة مفاجئة اجراها مؤكدا أنه لن يسمح بالتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات الخدمية بجميع المراكز والمدن والأحياء.

وأعطى محافظ الدقهلية مهلة أسبوع لرئيس الوحدة المحلية لتحسين مستوى النظافة والخدمات العامة بالوحدة، مؤكدا أنه لا تهاون في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة النظافة والحفاظ على البيئة، مشددا على رئيس المركز بالمتابعة اليومية لمستوى الخدمات ورفع مستوى النظافة بنطاق المركز.

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