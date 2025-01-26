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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يعرب عن استيائه من سوء النظافة بالستاموني

اللواء طارق مرزوق
اللواء طارق مرزوق - محافظ الدقهلية
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ابدى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استياءه من سوء النظافة  والخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق الوحدة المحلية بـ الستاموني التابعة لمركز ومدينة بلقاس وذلك خلال جولة مفاجئة اجراها  مؤكدا أنه لن يسمح بالتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات الخدمية بجميع المراكز والمدن والأحياء.
وأعطى محافظ الدقهلية مهلة أسبوع لرئيس الوحدة المحلية لتحسين مستوى النظافة والخدمات العامة بالوحدة، مؤكدا أنه لا تهاون في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة النظافة والحفاظ على البيئة، مشددا على رئيس المركز بالمتابعة اليومية لمستوى الخدمات ورفع مستوى النظافة بنطاق المركز.

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اللواء طارق مرزوق جولة مفاجئة الدقهلية مركز بلقاس الستامونى مستوى النظافة