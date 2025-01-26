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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاتحاد الأوروبي يدين "الاعتقالات التعسفية"الأخيرة التي نفذها الحوثيون بحق موظفي الأمم المتحدة باليمن

الحوثيون
الحوثيون
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أيد الاتحاد الأوروبي تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، والذي أدان بشدة الجولة الأخيرة من الاعتقالات التعسفية التي نفذها الحوثيون بحق موظفي الأمم المتحدة العاملين في اليمن.


وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن - أن التكتل الأوروبي ينضم إلى الدعوات للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية الذين احتجزهم الحوثيون.
وأضاف البيان أن "هذه الاعتقالات تعرض تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي يحتاج إليها الشعب اليمني بشكل عاجل للخطر".

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