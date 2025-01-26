السجن 6 سنوات لعاطلين في سرقة توك توك بالإكراه في الشرابية

قضت محكمة جنايات القاهرة ،بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 6سنوات، لاتهامهما بسرقة توك توك من سائقه ، وهاتفه المحمول بالإكراه وحيازة سلاح أبيض بمنطقة الشرابية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة ،ان المتهم استدراج سائق توك توك لسرقته و أثناء سيره في الطريق العام، إشهر سلاح أبيض ليقف وتقابل مع المتهم الثاني و وتمكنوا من سرقة الدراجة البخارية تحت تهديد السلاح وهاتفه المحمول .

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وارشدوا عن المسروقات ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.