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الأحد 26 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مخزن "ثنر" بداخل المنزل.. صور من حريق كرداسة الهائل

الحريق
الحريق
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كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بالجيزة، في واقعة نشوب حريق هائل داخل أحد المنازل بمنطقة ناهيا بدائرة المركز أن المنزل به مخزن تنر غير مرخص وتمكنت القوات من السيطرة علي الحريق.

كانت البداية بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن تنر بداخل منزل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء للعمل على إخماد الحريق، ومنع امتداده للمجاورات وتمت السيطرة علي الحريق.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

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