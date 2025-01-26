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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات جنوب لبنان إلى 3 شهداء و44 مصابا

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة غير النهائية لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مواطنين لبنانيين خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة؛ لتصل إلى 3 شهداء و44 جريحا حتى الآن.


وأفادت "الصحة اللبنانية" - في بيان اليوم /الأحد/، وفقا للوكالة اللبنانية للإعلام - باستشهاد 3 مواطنين ببلدات "حولا" و"عيترون" و"بليدا"، فضلا عن إصابة 44 شخصا (10 في بلدة "حولا" - 11 في بلدة "عيترون" - 12 في بلدة "كفركلا" - 7 في بلدة "ميس الجبل" - 3 في بلدة "العديسة" - شخص واحد في بلدة "رب تلاتين").
وفي سياق متصل، نفذ الجيش الإسرائيلي عميلة نسف عنيفة في بلدة "الوزاني".
تجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرر أن تنتهي اليوم /الأحد/ مهلة الـ60 يوما للانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية، والتي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار، لكن الاحتلال لم يلتزم بالانسحاب، وواصل خروقاته وتفجيراته في القرى الجنوبية.

وزارة الصحة اللبنانية قوات الاحتلال الإسرائيلي لاعتداءات مواطنين لبنانيين