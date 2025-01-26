ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات جنوب لبنان إلى 3 شهداء و44 مصابا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة غير النهائية لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مواطنين لبنانيين خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة؛ لتصل إلى 3 شهداء و44 جريحا حتى الآن.



وأفادت "الصحة اللبنانية" - في بيان اليوم /الأحد/، وفقا للوكالة اللبنانية للإعلام - باستشهاد 3 مواطنين ببلدات "حولا" و"عيترون" و"بليدا"، فضلا عن إصابة 44 شخصا (10 في بلدة "حولا" - 11 في بلدة "عيترون" - 12 في بلدة "كفركلا" - 7 في بلدة "ميس الجبل" - 3 في بلدة "العديسة" - شخص واحد في بلدة "رب تلاتين").

وفي سياق متصل، نفذ الجيش الإسرائيلي عميلة نسف عنيفة في بلدة "الوزاني".

تجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرر أن تنتهي اليوم /الأحد/ مهلة الـ60 يوما للانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية، والتي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار، لكن الاحتلال لم يلتزم بالانسحاب، وواصل خروقاته وتفجيراته في القرى الجنوبية.