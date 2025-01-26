سلامة الغذاء: تسجيل وترخيص 45 منتجًا خلال أسبوع

أعلن المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء في تقريره الأسبوعي الثالث لعام2025)، وذلك عن الفترة من 18 –24 يناير 2025، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة , ومن ضمن هذه الأنشطة , سجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 45 منتجًا و12 شركة، ونفذت 5 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 405 منتج جديد، وأصدرت 13 شهادة بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 16 زيارة تفتيش على مواقع مضارب الأرز، وكذا 2 زيارة لمواقع تخزين القمح، وتم تسجيل 2 منشأة لتخزين القمح.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 36 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 21 شكوى وجاري فحص 15 شكوى.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 271 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات ( أسيوط، الوادي الجديد، كفر الشيخ، سوهاج، شمال سيناء، الغردقة، الجيزة، الغربية، المنيا وبور سعيد ) ، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 66 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء في محافظات ( القاهرة، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، البحيرة، الإسماعيلية، الغربية، الشرقية، الأقصر، الإسكندرية، المنوفية، أسيوط، أسوان، بني سويف، البحر الأحمر، المنيا، سوهاج، دمياط والسويس ) .

وتم تسجيل 643 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 632 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 503 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 26 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات ( القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، المنيا، الاسكندرية، كفر الشيخ، المنوفية، الغربية، دمياط وأسيوط ) .

وتم تسجيل 75 منشأة تخزينية خلال الأسبوع الماضي، كما تم استيفاء 3 منشآت لاشتراطات الهيئة ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المستوفاة للاشتراطات إلى 401 مخزنًا.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 45 منتجًا و12 شركة، ونفذت 5 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 405 منتج جديد، وأصدرت 13 شهادة بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 16 زيارة تفتيش على مواقع مضارب الأرز، وكذا 2 زيارة لمواقع تخزين .