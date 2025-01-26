خبير علاقات دولية: تبادل المحتجزين في غزة دليل على نجاح الدبلوماسية المصرية

قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن نجاح تبادل المحتجزين في غزة دليل قوي على نجاح الدبلوماسية المصرية.

وأضاف «البرديسي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «لولا مصر لما وصلنا إلى هذا المشهد الذي يقف شاهدا حيا على هذا الجهد المصري الدبلوماسي المضني والمتكامل، وكذلك على هذه الرؤية والإصرار على إنجاح التبادل، والوصول إلى تلك الاتفاقية، وضمان تنفيذها بالكامل بكل خطواتها التنفيذية وبكل إجراءاتها التى تفضي إلى الانتهاء من كل هذه المراحل الثلاثة وصولا إلى التسوية الشاملة».

وتابع: «كل الأهداف الإسرائيلية لم تتحق، وكل ما تحقق هو دمار فى قطاع غزة وهدم للمنازل وتخريب البنية التحتية، وقتل للأطفال والشيوخ والنساء».