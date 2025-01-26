ترامب: أمريكا ستحصل على جرينلاند رغم اعتراضات الدنمارك

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته التامة في أن الولايات المتحدة ستتمكن من "حل قضية جرينلاند" وأنها ستؤول في النهاية إلى الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تصريحاته للصحفيين، حيث أكد أن "شعب جرينلاند يريد أن يكون معنا"، قائلًا إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستنجح في الحصول على الجزيرة التي تابعة حاليًا لمملكة الدنمارك.

وأضاف ترامب: "أعتقد أننا سنتمكن من حل قضية جرينلاند، أعتقد أننا سنحقق ذلك. أعتقد أن شعب جرينلاند يريد أن يكون معنا"، مشيرًا إلى أن سكان جرينلاند، الذين يبلغ عددهم 55 ألف نسمة، يرغبون في العيش ضمن الولايات المتحدة. واعتبر الرئيس الأمريكي أن الدنمارك سترتكب "عملًا عديم الودية" إذا ما أبدت مقاومة لهذا المطلب.

وتابع ترامب أن اهتمامه بجرينلاند لا ينبع من المصالح الأمريكية البحتة، بل من الرغبة في "حماية العالم الحر"، مشيرًا إلى الوجود المتزايد للسفن الروسية والصينية في المنطقة، ما يراه تهديدًا للحرية العالمية. وأضاف: "نعتقد أننا سنحصل على جرينلاند لأن الحديث هنا عن ضمان الحرية، بينما لا تستطيع الدنمارك ذلك". وعلق على الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الدنمارك في الجزيرة، قائلًا إنهم "شكلوا مجموعات من الكلاب" في محاولة لحماية جرينلاند.

في وقت سابق من هذا العام، وافقت الأحزاب البرلمانية في الدنمارك على تعزيز وجودها في القطب الشمالي، مع تخصيص أكثر من ملياري دولار لهذا الغرض. وقد وصف ترامب هذا التحرك بأنه غير كافٍ للحفاظ على سيادة الجزيرة.

كما أبدى ترامب ثقته بأن كندا، التي تربطها علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، "لا يمكن أن تكون دولة مستقلة ذات سيادة"، في إشارة إلى الدور الكبير الذي تلعبه أمريكا في حماية المصالح الأمنية والاقتصادية في المنطقة.