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الأحد 26 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بكفالة مالية.. إخلاء سبيل المتهم بسحل كلب حتى الموت بالشيخ زايد

أرشيفية
أرشيفية
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قررت جهات التحقيق بالشيخ زايد، إخلاء سبيل مهندس المتهم بسحل كلب عقب ربط عنقه بحبل مربوط سيارة سوزوكي والسير به حتي الموت بمنطقة الشيخ زايد، بكفالة مالية قدرها 10 الاف جنيه وتم التحفظ علي المتهم لحين سداد الكفالة.

وقال المتهم إنه قام بفعلته لقيام الكلب بالتعدي علي بناته وإصابة إحدهن وأنه قرر نقله لمكان بعيد عن منزله.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من عضو بجمعية الرفق بالحيوان يفيد بقيام شخص بربط كلب بسيارة سوزوكي وسحله حتي الموت بدائرة القسم، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مهندس وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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