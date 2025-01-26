نقل 5 مصابين في حادث سير بالشرقية لمستشفى بلبيس

استقبل مستشفى بلبيس المركزي اليوم 5 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية (توك توك) بطريق بلبيس - الزقازيق، أمام قرية ميت ربيعة وجاري تقديم الإسعافات اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 5 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية (توك توك) بطريق بلبيس - الزقازيق أمام قرية ميت ربيعة بمركز بلبيس وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.