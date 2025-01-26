الثلاثاء المقبل.. "يد المنيا" يستأنف تدريباته على أرضه بعد ختام معسكره بالإسماعيلية

يستأنف الفريق الأول لكرة اليد بنادي المنيا تدريباته على أرضه، الثلاثاء المقبل، استعداداً لتصفيات المرحلة الثانية المؤهلة لدوري المحترفين، وذلك بعد اختتام الفريق للمعسكر الخارجي الذي أقيم على أرض الإسماعيلية على مدار أربعة أيام متتالية.

وكان قد اختتم الفريق، أمس السبت، معسكره الخارجي الذي خاض خلاله 4 مباريات أمام "قارون، والإسماعيلية، وبورسعيد، وسكر الحوامدية"؛ إلى جانب تدريبات مهارية وبدنية مكثفة على مدار الفترة الصباحية من فترة المعسكر.

ومن المقرر، دخول الفريق في تدريبات جديدة على صالة استاد المنيا وصالة اللياقة البدنية، بداية من الثلاثاء المقبل، على أن يأخذ الفريق راحة يوم فور وصوله من المعسكر.

يخوض الفريق أول مبارياته بالمرحلة الثانية من التصفيات، أمام الترسانة، في تمام السادسة مساء السبت الموافق ١ فبراير المقبل.

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