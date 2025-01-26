المطران عودة: نأمل تشكيل الحكومة اللبنانية بعيدا عن "الأعراف والمحاصصات"

شدد المطران إلياس عودة، مطران الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في أنطاكية لأبرشية بيروت في لبنان، على ضرورة تشكيل الحكومة بعيداً عن "الأعراف والمحاصصات" التي تسببت في الخلل والفشل والإنهيار.

وأشار عودة في عظة خلال قداس الأحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس، إلى ضرورة "رفع أنفسنا فوق أهوائنا وعدم التلهي بالصغائر"، داعياً اللبنانيين إلى "التوبة عن ماضينا وأثقاله" كي نستحق مستقبلاً مشرقاً لأجيالنا.

كما تساءل: "هل يتوب زعماء هذا البلد عن معاصيهم وذنوبهم ويتخلون عن مصالحهم ونفوذهم لكي تبدأ ورشة الإصلاح والبناء؟".

وتطرق عودة إلى الوضع السياسي في لبنان، مشيراً إلى أن انتخاب رئيس البلاد وتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة قد أحدثا أجواء من التفاؤل لدى اللبنانيين والعالم.

وأكد أهمية أن "ينضوي جميع اللبنانيين، بطوائفهم وأحزابهم وفئاتهم، تحت كنف الدولة ويضعوا ثقتهم بالعهد الجديد".

وأضاف المطران عودة: "نأمل أن يمد الجميع يد العون لرئيس الحكومة المكلف نواف سلام ويعيدوا الإعتبار للدستور"، داعياً إلى استغلال الفرصة التاريخية لمصلحة لبنان، وإعادة بناء المؤسسات الدستورية التي دمرها الفساد والغفلة عن المحاسبة.

كما شدد على أهمية تشكيل حكومة تضم "كفاءات تتميز بعلمها وخبرتها ونزاهتها"، بهدف "نهضة لبنان وإعادة وصله مع محيطه ومع العالم".