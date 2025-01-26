جوتيريش يدعو إلى الالتزام بعصر دولي للطاقة النظيفة جوهره السرعة والعدالة والتعاون

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى الالتزام بعصر دولي للطاقة النظيفة جوهره السرعة والعدالة والتعاون.



وقال جوتيريش - في رسالة وجهها اليوم /الأحد/ بمناسبة "اليوم الدولي للطاقة النظيفة"، ونشرها الموقع الرسمي للأمم المتحدة - "إنه من المتوقع هذا العام أن تصبح مصادر الطاقة المتجددة أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في العالم للمرة الأولى.. وفي الوقت نفسه، تستمر أسعارها في الانخفاض"، مضيفا "أنه في اليوم الدولي للطاقة النظيفة، نحتفل بهذه الثورة.. لكننا ندرك أيضا التحديات التي تنتظرنا".

وأشار إلى أن نهاية عصر الوقود الأحفوري مؤكدة، لكن على الحكومات أن تضمن أن تأتي هذه النهاية بسرعة وبشكل منصف.. مؤكدا أن هذا أمر بالغ الأهمية لإنقاذنا من أسوأ ما في أزمة المناخ، وربط كل شخص بالطاقة النظيفة، وضمان انتشال الملايين من براثن الفقر.

وأوضح جوتيريش أن هذا العام يتيح فرصة لا مثيل لها للدول لمواءمة طموحاتها المناخية مع استراتيجياتها الوطنية للطاقة والتنمية.. والتزمت جميع الدول بإعداد خطط عمل مناخية وطنية جديدة تتماشى مع الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية في حدود 1.5 درجة مئوية، ويجب عليها الإنجاز وفق خطط تغطي جميع الغازات المسببة للاحتباس الحراري وكل القطاعات، ورسم خريطة للتخلص التدريجي العادل من الوقود الأحفوري؛ والمساهمة في تحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.

وشدد الأمين العام على ضرورة العمل لكي يتدفق التمويل إلى ثورة الطاقة المتجددة في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.. ويشمل ذلك زيادة قدرة البنوك الإنمائية متعددة الأطراف على الإقراض، ومعالجة ارتفاع تكلفة رأس المال، واتخاذ إجراءات فعالة بشأن الديون.

