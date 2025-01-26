سلامة الغذاء: إصدار 505 شهادة صحية وتسجيل 109 منشآت خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي المئوي... (والثالث لعام2025)، وذلك عن الفترة من 18 –24 يناير 2025، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 56 مأمورية رقابية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 55 زيارة، وأصدرت الإدارة 2537 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1395 شركة مصدرة.

كما تمت المشاركة في اجتماع شعبة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية لمناقشة آلية سحب عينات الشحنات المعدة للتصدير، وكذا المشاركة في اجتماع غرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية لمناقشة إجراءات وآليات إصدار شهادات الصلاحية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 6200 رسالة بنحو 230 ألف طن بزيادة بلغت 33 ألف طن عن الأسبوع الأسبق، لعدد 1685 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 760 صنف من خضروات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت الفاصوليا بأنواعها قائمة الخضروات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي بواقع 12 ألف طن، تليها البطاطا الحلوة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم الخضروات المشكلة المجمدة بإجمالي 8 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 67 صنف بنحو 63 ألف طن.

وما زالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 72 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 10 آلاف طن، ثم التمور بإجمالي 3 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 40 صنف بنحو 90 ألف طن.

ومثلت السعودية وروسيا وهولندا وتركيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 186 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1131 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 1100 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 825 رسالة.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة، تم إصدار 505 شهادة صحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2105 رسالة بنحو 405 ألف طن لعدد 900 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 235 صنف من قمح، سكر خام وزيوت متنوعة من 88 دولة، ومثلت البرازيل أكبر الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي تليها روسيا، أوكرانيا والصين.

وتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 787 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 350 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 278 رسالة.

