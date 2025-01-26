غدا .. استكمال المباريات المؤجلة في الجولة ال 16 من دوري الكرة النسائية

تستكمل غدا الاثنين، المباريات المؤجلة من الجولة السادسة عشر والسابعة عشر من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

حيث تم تأجيل العديد من المباريات من دوري الكرة النسائية بسبب مباريات منتخب مصر تحت 17 عامًا والكاميرون في تصفيات كأس العالم للسيدات 2026.

حيث تم تعديل مباريات يوم ١٣ يناير الماضي لتقام غدا الاثنين الموافق ٢٧ يناير .

وقد جاءت المباريات المؤجلة كالاتي:

الاهلي x زد

المقاولون العرب x بالم هيلز الأثنين على ملعب فرعي المقاولون

الزمالك x البنك الأهلي على ملاعب الناشئين بالزمالك

وادي دجلة x بيراميدز على ملعب وادي دجلة بالتجمع

المعادي واليخت x الجونة على ملعب المعادي واليخت

وقد تم إقامة المباراة الأولى للمنتخب المصري أمام الكاميرون يوم الأحد 12 يناير الماضي بالقاهرة، فيما تم إقامة المباراة الثانية يوم الخميس 18 يناير الماضي في الكاميرون.