بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الصف الرابع الابتدائي في البحيرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، عن ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول لعام 2024-2025 في المدارس بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدراجات في الكنترولات واعتماد النتائج من مديري المدارس الابتدائية.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بمحافظة البحيرة

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أن إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي، يتم بشكل مركزي في المدارس فور الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدراجات، مشيراً إلى إنه يتم إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالكشوف التي يتم وضعها علي لوحة إعلان النتائج في المدارس.

وأدي امتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول نحو 150 آلف تلميذ وتلميذة، وسط إجراءات احترازية مشددة من مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي

للحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة البحيرة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم.

2. ابحث عن قسم النتائج أو الخدمات الإلكترونية على الموقع الرسمي.

3. اختر الصف الرابع الابتدائي أو ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

4. ادخل البيانات المطلوبة مثل رقم الجلوس أو اسم الطالب.

5. انتظر حتى يتم عرض النتيجة على الشاشة.