ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة ، بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38068 طن تشمل : 15575 طن يوريا و 2788 طن جبس معبأ و 9050 طن كلينكر و 10655 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55477 طن تشمل : 13500 طن ذرة و 13944 طن فول صويا و 3221 طن ابلاكاش و 12070 طن سكر و 5550 طن حديد و 4115 طن خردة و 3077 طن زيت طعام .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 878 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 392 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5629 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 35091 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 80798 طنًا .

كما غادر عدد 4 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 2250 طن ) من القمح متجهه إلى صومعة امبابة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3232 حركة .

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتفريغ عدد 7 حاوية و عدد 28 تريلا فارغة و مملوءة و رأس شاحنة بإجمالي وزن بضائع وارد 354 طن ، كما قامت بتحميل عدد 7 حاوية و عدد 13 تريلا مملوءة ببضائع تصدير تشمل خضروات و فواكه و منسوجات وضفائر كهربائية بإجمالي وزن 354 طن متجهه إلي ايطاليا – هولندا – المانيا - انجلترا- سلوفيكيا – الدنمارك .