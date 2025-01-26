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الأحد 26 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة ، بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

 بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38068 طن تشمل : 15575 طن يوريا و 2788 طن جبس معبأ و 9050 طن كلينكر و 10655 طن بضائع متنوعة  .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55477 طن تشمل : 13500 طن ذرة و 13944 طن فول صويا و 3221 طن ابلاكاش و 12070 طن سكر و 5550 طن حديد و 4115 طن خردة و 3077 طن زيت طعام  .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 878 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 392 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5629 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 35091 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 80798 طنًا .

كما غادر عدد 4 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 2250 طن ) من القمح متجهه إلى صومعة امبابة  ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3232 حركة .
وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS  )  التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتفريغ عدد 7 حاوية و عدد 28 تريلا فارغة و مملوءة و رأس شاحنة بإجمالي وزن بضائع وارد 354 طن ، كما قامت بتحميل عدد 7 حاوية و عدد 13 تريلا مملوءة ببضائع تصدير تشمل خضروات و فواكه و منسوجات وضفائر كهربائية بإجمالي وزن 354 طن متجهه إلي ايطاليا – هولندا – المانيا - انجلترا- سلوفيكيا – الدنمارك .

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