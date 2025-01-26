طرح الفنان الاماراتي يوسف احمد ، أغنية جديدة بعنوان "اللي جوانا"، وذلك حصريا عبر حسابه الرسمي على موقع "يوتيوب" وكافة المنصات الرقمية.
جاءت أغنية "اللي جوانا" باللهجة المصرية وبقالب غنائي رومانسي، إذ تُعد من الأغنيات الرومانسية ، كلمات محمد عبدالجابر ، الحان وتوزيع موسيقي روكيت ، إشراف عـام أحمد الرضوان .
وتقول كلماتها : اللي جوانا
مش معنى اننا بضحك
يبقى ضحكي من قلبي
مش لازم اكون مرتاح
عشان حبيبي في حضني
أغنية "اللي جوانا " جاءت بقالب غنائي رومانسي، تتحدث عن بعد الحبيب والهجران والعتب واللوم والشكوى من غياب الحبيب.
"اللي جوانا " تم إطلاقها على على القناة الرسمية على "يوتيوب" للفنان يوسف احمد ،وعلى كافة المتاجر الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي والمحطات الإذاعية، الخليجية والعربية.
البوابة ستار
«اللي جوانا» أغنية جديدة لـ يوسف أحمد
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طرح الفنان الاماراتي يوسف احمد ، أغنية جديدة بعنوان "اللي جوانا"، وذلك حصريا عبر حسابه الرسمي على موقع "يوتيوب" وكافة المنصات الرقمية.
طرح الفنان الاماراتي يوسف احمد ، أغنية جديدة بعنوان "اللي جوانا"، وذلك حصريا عبر حسابه الرسمي على موقع "يوتيوب" وكافة المنصات الرقمية.