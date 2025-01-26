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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

زراعة المنوفية: توزيع 28 طن أسمدة على المزارعين

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية
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تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى خلال أسبوع ، حيث أفاد وكيل وزارة الزراعة  أنه تم الإنتهاء من توزيع مايقرب من 28 ألف طن نترات ويوريا( ائتمان) بنطاق المحافظة ، اعتبارا من بداية الصرف للموسم الشتوى فى مطلع شهر اكتوبر وحتى 21 يناير 2025 ، مؤكداً علي توافر الأرصدة بالجمعيات الزراعية ، وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط قواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين .
وفي ضوء تنفيذ خطة تطهير الترع والمجارى المائية والمساقى الخصوصية بكافة أرجاء مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة ، أشار وكيل وزارة الزراعة أنه تم تطهير مسافة طولية بلغت أكثر من 22 كم من المساقى الخصوصية  بنواحي شبين الكوم  بترعتى ابوشيخة و عصفور وقصالى أول وتاني  ، كفر أشليم مركز قويسنا مسقة العنانى ، هيت مركز منوف مسقة عزبة بكر ، بندرالشهداء مركز الشهداء مسقة خلف الجناين، المقاطع و تلبنت مركز الباجور مسقة ام المكارم و الحداد ، طنبشا مركز بركة السبع مسقة ريحان، قورص و رملة الانجب وبوهه شطانوف  مركز أشمون مسقة البجامون وسروه العرب والمساعي ، بندر تلا وطبلوها مركز تلا مسقة الكوادى والملوانيه وام حرب والملاحة والحدوده والتى تخدم مساحة (3134) فدان وجارى المتابعة المستمرة للتطهير وبصفة دورية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .
أوضح وكيل وزارة الزراعة أنه تمت الموافقة على استخراج 9 تراخيص تشغيل مزارع ماشية  ومحلات أعلاف ، فيما تم إجراء 7 معاينات لمزارع دواجن تمهيدا للسير في إجراءات الترخيص ،والمرور على 22 محل أعلاف ، بالإضافة إلى المرور الميداني على 2982 فدان حدائق فاكهة و خضروات و محاصيل متنوعة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.

الجمعيات الزراعية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية تطهير الترع توزيع الأسمدة