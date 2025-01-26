زراعة المنوفية: توزيع 28 طن أسمدة على المزارعين

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى خلال أسبوع ، حيث أفاد وكيل وزارة الزراعة أنه تم الإنتهاء من توزيع مايقرب من 28 ألف طن نترات ويوريا( ائتمان) بنطاق المحافظة ، اعتبارا من بداية الصرف للموسم الشتوى فى مطلع شهر اكتوبر وحتى 21 يناير 2025 ، مؤكداً علي توافر الأرصدة بالجمعيات الزراعية ، وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط قواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين .

وفي ضوء تنفيذ خطة تطهير الترع والمجارى المائية والمساقى الخصوصية بكافة أرجاء مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة ، أشار وكيل وزارة الزراعة أنه تم تطهير مسافة طولية بلغت أكثر من 22 كم من المساقى الخصوصية بنواحي شبين الكوم بترعتى ابوشيخة و عصفور وقصالى أول وتاني ، كفر أشليم مركز قويسنا مسقة العنانى ، هيت مركز منوف مسقة عزبة بكر ، بندرالشهداء مركز الشهداء مسقة خلف الجناين، المقاطع و تلبنت مركز الباجور مسقة ام المكارم و الحداد ، طنبشا مركز بركة السبع مسقة ريحان، قورص و رملة الانجب وبوهه شطانوف مركز أشمون مسقة البجامون وسروه العرب والمساعي ، بندر تلا وطبلوها مركز تلا مسقة الكوادى والملوانيه وام حرب والملاحة والحدوده والتى تخدم مساحة (3134) فدان وجارى المتابعة المستمرة للتطهير وبصفة دورية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

أوضح وكيل وزارة الزراعة أنه تمت الموافقة على استخراج 9 تراخيص تشغيل مزارع ماشية ومحلات أعلاف ، فيما تم إجراء 7 معاينات لمزارع دواجن تمهيدا للسير في إجراءات الترخيص ،والمرور على 22 محل أعلاف ، بالإضافة إلى المرور الميداني على 2982 فدان حدائق فاكهة و خضروات و محاصيل متنوعة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.