الجونة يختتم استعداداته لملاقاة الزمالك في الدوري

يختتم اليوم الأحد ، فريق الجونة بقيادة علاء عبد العال المدير الفني للفريق، استعداداته وذلك لمواجهة فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري .

ويستعد فريق الجونة لملاقاة نادي الزمالك في مباراة تجمعهما بعد غدًا الإثنين على استاد القاهرة الدولي .

واجتمع علاء عبدالعال، المدير الفني للفريق، مع فريقه والجهاز الفني، وذلك لحسهم على محاولة استعادة روح الفريق والتغلب على منافسه خلال المباراة، وقام الفريق بعمل تدريبات بدنية مكثفة وذلك للاستعداد للمباراة.

في سياق آخر، تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والجونة فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلي للمباراة.