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الأحد 26 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الجونة يختتم استعداداته لملاقاة الزمالك في الدوري

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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يختتم اليوم الأحد ، فريق الجونة بقيادة علاء عبد العال المدير الفني للفريق، استعداداته وذلك لمواجهة فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري .

ويستعد فريق الجونة لملاقاة نادي الزمالك في مباراة تجمعهما بعد غدًا الإثنين على استاد القاهرة الدولي .

واجتمع علاء عبدالعال، المدير الفني للفريق، مع فريقه والجهاز الفني، وذلك لحسهم على محاولة استعادة روح الفريق والتغلب على منافسه خلال المباراة، وقام الفريق بعمل تدريبات بدنية مكثفة وذلك للاستعداد للمباراة.

في سياق آخر، تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والجونة فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلي للمباراة.

الجونة الزمالك الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري علاء عبد العال