محمود جاد يحمى شباك المصري في مواجهة إنبي في الدوري

يعود محمود جاد حارس مرمى الفريق المصري البورسعيدي، للمشاركة في مباراة الفريق امام نظيره فريق انبي وذلك بعد ايقافه لمباراة واحدة وعدم مشاركته في اللقاء السابق للفريق امام بتروجت بعد تلقيه لبطاقة حمراء خلال مباراة فاركو التي انتهت بفوز الفريق المصري بهدف نظيف.

ويسعى الفريق المصري، لاستعادة انتصاراته مرة آخرى امام اللقاء الذي سيجمعه غدا مع فريق إنبي ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري، بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق في الجولة الماضية أمام بتروجت بهدفين مقابل هدف.

حيث يلتقي الفريق المصري مع نظيره انبي في مباراة تجمع الفريقين غداً الاثنين، على ستاد السويس الجديد.

قرر مجلس النادي المصري البورسعيدي، إيقاف مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى وخصم ٢٠٠ ألف جنيه من كل لاعب بالفريق، وذلك عقب الخسارة التي تلقاها النادي المصري من نظيره بتروجت اليوم الخميس، في اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وكان فريق بتروجيت فاز على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي ،على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.