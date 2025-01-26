"كان عايز يفضحنى".. اعترافات المتهمة بانهاء حياة سائق توك توك بالوراق

"كان عايز يفضحنى ويخرب بيتى".. بتلك الكلمات اعترفت المتهمة بقتل سائق توك توك بالوراق باعترافات تفصيلية لجريمتها أمام جهات التحقيق.

وقالت المتهمة، إنها كانت تربطها بالمجنى عليه علاقة غير شرعية، وكانت تتردد عليه بمنزله فى غياب زوجته، وبعد فترة قررت الانفصال عنه، وطلبت منه الابتعاد عنها.

واضافت المتهمة، أن المجنى عليه هددها بفضح علاقتهما وقام بابتزازها، فقررت التخلص منه.

واصطحبت جهات التحقيق المتهمة لمسرح الجريمة، وقامت بإجراء معاينة تصويرية للجريمة.

تفاصيل تلك الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، ببلاغ إلي غرفة عمليات النجدة من ربة منزل تفيد بأنه فور حضورها إلي شقتها الكائنة بدائرة القسم، عثرت علي جثة زوجها به طعنات ومسجي علي الأرض.

الكاميرات تحل اللغز

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة سائق توك توك، به آثار عدة طعنات دون وجود آثار سرقة أو كسر بمداخل ومخارج الشقة، علي قدما وساق بدأت الأجهزة الأمنية رحلة البحث والتحري وجمع المعلومات وتفريغ الكاميرات التي كشفت عن خروج سيدة من العقار في وقت مزامن لوقوع الجريمة.

ضبط المتهمة

وبتتبع خط سيرها وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لقيام المجني عليه بابتزازها وتهديدها بنشر محادثات ومكالمات جنسية بينهما عقب رفضها الاستمرار في العلاقة معه.

قرارات النيابة

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب طبيبا شرعيا لتشريح جثمان المجني عليه وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية لها وتسليم الجثمان لذويه لاستكمال إجراءات الدفن، كما واجهت النيابة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرت بصحتها وعليه أمرت النيابة بحبسها 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وجاري استكمال التحقيقات.