قصور الثقافة: تحديث تطبيق "توت" بـ 8 أعداد من مجلة صبيان وبنات

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، إضافة ثمانية أعداد جديدة من مجلة "صبيان وبنات" إلى موقع وتطبيق "توت" الإلكتروني المجاني، المخصص لكتب ومجلات الأطفال بوزارة الثقافة، ضمن التحديثات الأسبوعية للتطبيق وبمناسبة معرض القاهرة الدولي للكتاب 56.

وأشار الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أنه تم تزويد الموقع الإلكتروني بأول ثمانية أعداد من المجلة المعنية بأدب الطفل، موضحا أن هذه الإضافة خطوة جديدة نحو إثراء مكتبة تطبيق "توت" الإلكتروني، والتعريف بإصدارات الهيئة المختلفة.

مجلة صبيان وبنات تصدر عن إقليم وسط الصعيد الثقافي، وتشمل مجموعة مختارة من الإبداعات الأدبية للأطفال نتاج ورشة نادي الأدب بقصر ثقافة الطفل بسوهاج التابع لفرع ثقافة سوهاج، بالإضافة إلى قصائد شعرية وقصص قصيرة لعدد من الطلاب الموهوبين بمرحلتي التعليم الأساسي، في ضوء التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم.

ويوفر تطبيق "توت" مجموعة متنوعة من مطبوعات الهيئة المخصصة للأطفال، وإصدارات المركز القومي لثقافة الطفل، وتم تزويده الأسبوع الماضي بـ 18 عددا من مجلة "قطر الندى"، بجانب مجموعة من الكتب الجديدة تتنوع بين القصص التفاعلية، والروايات المصورة التي يمكن للطفل تصفحها بسهولة، تزامنا مع انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية والمقامة بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار "اقرأ .. في البدء كان الكلمة".

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