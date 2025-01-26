محافظ سوهاج يهنئ شيخ الأزهر بحلول الإسراء والمعراج

بعث اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، برقيات التهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، وفضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج .

وقال فيها: " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة سوهاج يسعدني أن أبعث لفضيلتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، والذي تعم فيه قيم الرحمة والتسامح، أعاده الله علينا وعليكم بكل الخير، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، ندعو المولى عز وجل أن يعينكم على أداء مهام عملكم الجليل، مع أطيب تمنياتي بموفور الصحة والتوفيق، وأن يعيده على شعب مصر العريق، والأمة العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركات ".