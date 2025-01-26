تفاصيل فعاليات اليوم الثالث لمعسكر المرأة السنوي للمصري الديمقراطي

انطلقت فعاليات اليوم الثالث لمعسكر المرأة السنوي تحت عنوان “المرأة في صنع القرار” بمحافظة الأقصر، للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

جاءت الجلسة الأولى بعنوان “الاتصال الفعال”، قدمها د. عمرو مصطفى، الأمين العام لمحافظة الإسماعيلية، واستهدفت تطوير مهارات المشاركات في مجال التواصل كعنصر أساسي لتحقيق النجاح الشخصي والمهني.

ركزت الجلسة على مهارات التواصل الفعال، ومنها استخدام لغة بسيطة وإيجابية لتحفيز الآخرين، تعزيز ثقافة الإنصات الفعال لفهم وجهات النظر المختلفة، تبسيط الرسائل لضمان وضوحها، وبناء الثقة بين أطراف الحوار لضمان نجاح عملية الاتصال.

وفي ختام الجلسة أكد المحاضر على أن تطوير مهارات التواصل ليس مجرد أداة للتفاعل اليومي، بل هو أساس لتحقيق التغيير الإيجابي وبناء علاقات قوية في مختلف المجالات.

وكانت الجلسة الثانية بعنوان “الدعوة وكسب التأييد”، قدمتها الأستاذة كريمة التهامي، عضو أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

تناولت الورشة مفهوم الدعوة، الذي يعرف بكونه عملية تهدف للتأثير على السياسات والقوانين لتحقيق تغييرات اجتماعية أو قانونية تخدم قضايا مجتمعية.

وتضمنت الفرق بين الدعوة، المناصرة، والتعبئة الجماهيرية، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الدعوة في تحقيق التغيير وتمكين الفئات المهمشة.

اختتمت الجلسة بعرض استراتيجيات فعّالة للدعوة، منها المناصرة المباشرة، الإعلام والتوعية، الحملات الرقمية، وبناء التحالفات.