محافظ مطروح يهنئ السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، ببرقية تهنئة للرئيس عبد السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

جاء فيها: يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وقيادتها التنفيذية والأمنية والشعبية بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلية الإسراء والمعراج،

سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بجهدكم الموفور و عطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي؛ ليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة والرشيدة.

و نعاهد الله وسيادتكم بالوقوف خلف قيادتكم الرشيدة صفاً واحداً جنوداً أوفياء مخلصين وحراساً أمناء مؤيدين جميع خطواتكم على الصعيدين الداخلي و الخارجي وحريصين على تنفيذ برنامج سيادتكم الانتخابي بكل أمانة و صدق حتى يتحقق التقدم والازدهار لمحافظة مطروح.

متعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائداً عظيماً وكل عام وسيادتكم و مصر بخير.

كما بعث محافظ مطروح برقيات تهنئة إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ الدولة المصرية وشعبها العريق من كل سوء ومكروه.