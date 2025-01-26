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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يهنئ رئيس الوزراء بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
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بعث اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

وجاء في الرسالة: " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة سوهاج يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمي آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، أعادها الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل الخير واليمن والبركات، داعيا المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وإزدهار، حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة والتوفيق ".

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