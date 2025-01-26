المصري يختتم استعداداته لمواجهة إنبي في الدوري

يختتم اليوم الأحد، فريق المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر المدير الفني استعداداته لمواجهة إنبي في مباراة الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري.

حيث يلتقي الفريق المصري مع نظيره إنبي في مباراة تجمع الفريقين غداً الاثنين، على ستاد السويس الجديد، حيث يبحث المصري عن استعادة الانتصارات بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق في الجولة الماضية أمام بتروجت بهدفين مقابل هدف.

وقرر مجلس النادي المصري البورسعيدي، إيقاف مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى وخصم ٢٠٠ ألف جنيه من كل لاعب بالفريق، وذلك عقب الخسارة التي تلقاها النادي المصري من نظيره بتروجت اليوم الخميس، في اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وكان فريق بتروجيت فاز على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي ،على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.