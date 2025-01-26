ads
الأحد 26 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري يختتم استعداداته لمواجهة إنبي في الدوري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يختتم اليوم الأحد، فريق المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر المدير الفني استعداداته لمواجهة إنبي في مباراة الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري.

حيث يلتقي الفريق المصري مع نظيره إنبي في مباراة تجمع الفريقين غداً الاثنين، على ستاد السويس الجديد، حيث يبحث المصري عن استعادة الانتصارات بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق في الجولة الماضية أمام بتروجت بهدفين مقابل هدف.

وقرر مجلس النادي المصري البورسعيدي، إيقاف مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى وخصم ٢٠٠ ألف جنيه من كل لاعب بالفريق، وذلك عقب الخسارة التي تلقاها النادي المصري من نظيره بتروجت اليوم الخميس، في اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وكان  فريق بتروجيت فاز على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي ،على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

المصري البورسعيدي علي ماهر الفريق المصري مع نظيره انبي إنبى المصري