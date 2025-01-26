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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يهنئ السيسي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

الرئيس
الرئيس
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بعث اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج .

جاء في الرسالة الآتي: " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة سوهاج يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمي آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، أعادها الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل الخير واليمن والبركات، داعيا المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وإزدهار تحت قيادة سيادتكم، حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها ".

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