حذر مسؤولون فلسطينيون بغزة، الأهالي من الاقتراب نحو محور نتساريم في ظل انتشار قوات الاحتلال وإطلاق النار، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأضافوا مسؤولون فلسطينيون بغزة: "كنا نتوقع انسحاب الاحتلال الساعة الثامنة صباحا إلا أنه يصر على عدم تنفيذ التزاماته".
فضائيات
مسؤولون فلسطينيون بغزة: نحذر الأهالي من الاقتراب نحو محور نتساريم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مسؤولون فلسطينيون بغزة، الأهالي من الاقتراب نحو محور نتساريم في ظل انتشار قوات الاحتلال وإطلاق النار، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
حذر مسؤولون فلسطينيون بغزة، الأهالي من الاقتراب نحو محور نتساريم في ظل انتشار قوات الاحتلال وإطلاق النار، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.