مسؤولون فلسطينيون بغزة: نحذر الأهالي من الاقتراب نحو محور نتساريم

حذر مسؤولون فلسطينيون بغزة، الأهالي من الاقتراب نحو محور نتساريم في ظل انتشار قوات الاحتلال وإطلاق النار، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأضافوا مسؤولون فلسطينيون بغزة: "كنا نتوقع انسحاب الاحتلال الساعة الثامنة صباحا إلا أنه يصر على عدم تنفيذ التزاماته".