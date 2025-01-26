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الأحد 26 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مسؤولون فلسطينيون بغزة: نحذر الأهالي من الاقتراب نحو محور نتساريم

قطاع غزة
قطاع غزة
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حذر مسؤولون فلسطينيون بغزة، الأهالي من الاقتراب نحو محور نتساريم في ظل انتشار قوات الاحتلال وإطلاق النار، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأضافوا مسؤولون فلسطينيون بغزة: "كنا نتوقع انسحاب الاحتلال الساعة الثامنة صباحا إلا أنه يصر على عدم تنفيذ التزاماته".

محور نتساريم وإطلاق النار مسؤولون فلسطينيون