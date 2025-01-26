جلسة بين الخطيب ورئيس بتروجت لحسم صفقة أحمد رضا

يضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش الأخيرة على الصفقة الثالثة خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي.

وأعلن الأهلي في وقت سابق التعاقد مع المهاجم السلوفيني نيجك جراديشار والمدافع مصطفى العش قادما من نادي زد.

ويعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة اليوم الأحد مع وليد لطفي رئيس نادي بتروجت لحسم صفقة المدافع الشاب أحمد رضا.

ويسعى الأهلي لحسم صفقة أحمد رضا بعد موفقة السويسري مارسيل كولر على التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الشتوي ودخل الأهلي في مفاوضات متقدمة مع نادي بتروجت من أجل إتمام الصفقة .

عقد أحمد رضا مع بتروجت

كان بتروجت تعاقد مع أحمد رضا في صيف 2021 قادما من شباب نادي الزمالك وتم تعديل عقد اللاعب في الفترة الأخيرة وتمديده لمدة موسمين إضافيين في ظل التالق الكبير مع الفريق البترولي.

ويجيد المدافع صاحب الـ24 عاما اللعب في مركز الوسط المدافع وقلب الدفاع وخاض 9 مباريات هذا الموسم مع بتروجت ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.