نجوى كرم تحيي حفلا غنائيا في عمان.. صور

أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلا غنائيا في مدينة مسقط العمانية، بحضور الجمهور العُماني والجاليات العربية، على مسرح مدينة العرفان بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

بدأت نجوى كرم حفلها بأغنية خاصة أهدتها للشعب العُماني، مرحبة بهم على طريقتها الخاصة، وهي أغنية أعدتها خصيصا في وقت سابق، حملت عنوان "عُمان لكِ المجد"، وتقول كلماتها:

عُمان لكِ المجد والسؤدد

عُمان لكِ السبق والموعد

تاريخكِ الفذ عنوانه

بأناس والمجد لا ينشد..".

وتنقلت نجوى بعدها بين محطات غنائية متنوعة، حيث قدمت مجموعة من أجمل أغنياتها، بدءًا من المواويل وصولا إلى الأغاني الرومانسية والعاطفية، لتُشعل الأجواء بدبكات لبنانية ساحرة.

وشاركت نجوى عبر مجموعة من منصاتها الخاصة فيديو أثناء أدائها الدبكة على المسرح برفقة أعضاء فرقتها الموسيقية، وقالت فيه: "عالدبكة اللبنانية دبّكنا الدّني على يلعن البعد"، مرفقة بمشاهد من الأجواء الحماسية التي سادت الحفل.

وعبّرت نجوى خلال الحفل، عن سعادتها الكبيرة بلقاء الجمهور العُماني والجاليات العربية المقيمة في السلطنة.