إقبال كبير على معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ56 يعكس مدى وعي رواده بأهمية المعرفة ودروها المحوري في تعزيز القيم الفكرية، حسبما جاء في قناة «القاهرة الإخبارية»، عبر تقرير تلفزيوني بعنوان «أهمية المعرفة والثقافة..سلطنة عمان ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب».

مشاركة سلطنة عمان كضيف شرف في معرض الكتاب

وأشار التقرير، إلى أنّ هناك جناح خاص بسلطنة عمان التي تحل ضيف شرف هذه النسخة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لذا مشاركة سلطنة عمان كضيف شرف في هذه الدورة تمثل إضافة للمعرض، حيث تسعى السلطنة إلى تقديم برنامج تثقيفي غني، يعكس الطابع التراثي العماني.

المعرض يعكس حراكا ثقافيا حقيقيا

وأوضح التقرير، أنّ المعرض لا يعكس فقط حراكا في شراء الكتب بل يمثل حراكا ثقافيا حقيقيا، ويعد فرصة للقاء المبدعين من مختلف المجالات الفكرية والعلمية، وقال أحد الكتاب العمانيين: «سعداء جدا بوجودنا في معرض القاهرة الدولي 2025، الذي يحظى بتنظيم جيد ورائع، لدينا أسعار تنافسية وأسعار خصصت من أجل الباحثين والقراء».

وتابع: «اختيار سلطنة عمان ضيف شرف للدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خطوة تعكس عمق العلاقات الثقافية والتاريخية بين مصر وعمان، وتفتح آفاق جديدة للتعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين».