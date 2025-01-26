"تعليم دمياط" تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الابتدائية

أعلنت مديرية التربية والتعليم دمياط، اليوم الأحد، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلة الابتدائية، حيث تم اعلان الكشوف المجمعة للنتائج على لوحات الإعلانات بجميع المدارس.

وأكد "ياسر عماره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، حرص المديرية على توفير كافة سبل الراحة للطلاب وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أن إعلان النتائج بهذه الطريقة يضمن سهولة ويسر الاطلاع عليها.

كما شدد وكيل الوزارة على أهمية الالتزام بالتعليمات التي أصدرتها المديرية بشأن منع تجميع أي مبالغ مالية تحت اي مسميات للحصول على النتائج أو نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك حفاظًا على حقوق الطلاب وحفاظًا على النظام العام.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير الامتحانات بسلاسة ويسر في جميع اللجان المنتشرة بـ 10 إدارات تعليمية، دون تلقي أي شكاوى تذكر.

وشهدت الامتحانات هذا العام مشاركة نحو 34 ألفًا و981 طالبًا وطالبة، أدوا امتحاناتهم في 167 لجنة على مدار أسبوع كامل. وأشاد "عمارة" بجهود جميع العاملين في العملية الامتحانية، من معلمين وموجهين وملاحظين، مؤكدًا على دورهم الكبير في نجاح هذه الامتحانات.

ولم تقتصر الجهود على العاملين في التربية والتعليم فقط، بل امتدت لتشمل قوات الشرطة بقيادة اللواء عصـــام هـــلال، التي قامت بتأمين صناديق الأسئلة واللجان على مدار فترة الامتحانات، مما ساهم في خلق بيئة آمنة ومناسبة للطلاب.

كما أكد "عماره" متابعة محافظ دمياط، الدكتور أيمــن الشهـــابي، المستمرة لسير العملية الامتحانية، وتوجيهاته بتذليل أي عقبات قد تواجهها.

وبهذه المناسبة، تقدم "وكيل الوزارة" بخالص الشكر والتقدير لجميع المشاركين في هذا الإنجاز، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق مصلحة الطلاب والارتقاء بالعملية التعليمية في المحافظة.