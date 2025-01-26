أورنچ مصر تعقد شراكة استراتيجية مع «القابضة للمطارات» لتوفير تجربة سفر متميزة للمسافرين

عقدت اورنچ مصر شراكة مع الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لتوفير مجموعة من الخدمات التكنولوجية الحديثة التي تقدم تجربة متميزة للزوار والمسافرين.

وتتضمن هذه الخدمات الإنترنت اللاسلكي المجاني (Wi-Fi)، ومحطات شحن الأجهزة الإلكترونية، وشاشات ذكية، وأكشاك للدعم الفني، مع الإعلان عن مزايا إضافية مستقبلاً.

كجزء من المرحلة الأولى لهذه الشراكة، أطلقت اورنچ خدمة الإنترنت اللاسلكي المجاني Wi-Fi في مطار القاهرة الدولي للركاب القادمين والمغادرين.

وتركز اورنچ على تقديم تجربة تكنولوجية استثنائية لزوار مصر منذ اللحظة الأولى لوصولهم، من خلال توفير أكشاك Wi-Fi في جميع الصالات للإشارة إلى توفر الخدمة، مع وجود فريق دعم متخصص ومؤهل للمساعدة في الحصول على الخدمة بسهولة وسلاسة.

كما تشمل الشراكة تركيب شاشات تفاعلية تعمل بالذكاء الاصطناعي لتسهيل الوصول إلى الخدمات والمرافق داخل مطار القاهرة والتعرف على أماكن الصالات والبوابات المخصصة لرحلاتهم وتوفير بيانات وتفاصيل الرحلات، بالإضافة إلى خريطة تفاعلية لتسهيل وصول المسافرين إلى وجهاتهم داخل المطار بسهولة مع دعم اورنچ لتشغيل هذه الخدمات.

إلى جانب ذلك، توفر اورنچ محطات شحن مجانية مخصصة للهواتف والأجهزة الإلكترونية، لضمان تقديم خدمات متميزة بمستوى عالمي يمنح المسافرين تجربة سفر استثنائية.

اعرب المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر، عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية مع الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، مؤكدًا التزام اورنچ بدعم التحول الرقمي في مصر وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للمطارات.

اشار شاكر الي أن اورنچ استثمرت خبراتها الرائدة الموجودة في أذرعها التقنية المختلفة، اورنچ مصر، واورنچ بيزنس واورنچ innovation لتوفير حلول تكنولوجية مبتكرة تساهم في تحسين تجربة الزوار وجعل المطارات المصرية أكثر تطورًا على المستوى العالمي."

من جهته، صرح المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بأن الشراكة مع شركة اورنچ مصر تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا للتحول الرقمي في المطارات المصرية وتسهم في تقديم خدمات مبتكرة ترتقي بتجربة السفر وتحقق رضا المسافرين، مع تعزيز مكانة مطار القاهرة الدولي كمركز رائد في المنطقة.

وتابع: "نحن ملتزمون بمواصلة العمل مع شركائنا لتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية".