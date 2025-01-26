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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس اللبناني: سيادة بلادنا ووحدة أراضيها غير قابلة للمساومة

الرئيس اللبناني جوزيف
الرئيس اللبناني جوزيف عون
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أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلة للمساومة، مشددا على متابعته لهذه القضية على أعلى المستويات لضمان حقوق وكرامة أهالي الجنوب.


وقال الرئيس اللبناني - في كلمته لأهالي الجنوب اللبناني، اليوم الأحد، وفقا للوكالة اللبنانية للإعلام - "هذا يوم انتصار للبنان واللبنانيين، انتصار للحق والسيادة والوحدة الوطنية.. إننا نشارك أهلنا في الجنوب فرحة انتصار الحق وأدعوهم إلى ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة اللبنانية الحريصة على حماية سيادتنا وأمننا وتأمين عودتكم الآمنة إلى منازلكم وبلداتكم".
وأضاف عون "أن سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلة للمساومة، وأنا أتابع هذه القضية على أعلى المستويات لضمان حقوقكم وكرامتكم".. وتابع قائلا "الجيش اللبناني معكم دائما.. وسيظل ملتزما بحمايتكم وصون أمنكم.. معًا سنبقى أقوى، متحدين تحت راية لبنان".

الرئيس اللبناني جوزيف عون لبنان القضية حقوق وكرامة أهالي الجنوب