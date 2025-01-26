انتحلوا صفة ضباط شرطة.. حيثيات السجن المشدد 10 سنوات لـ 6 متهمين لخطفهم سائق ببولاق الدكرور

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهم بانتحال صفة ضباط شرطة، وخطف سائق بمنطقة بولاق الدكرور، وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة.

تفاصيل الواقعة



ذكرت المحكمة أن المتهمين أقدموا على خطف المجني عليه "ي. م" بالإكراه، قاموا باقتحام منزله واقتياده عنوة بسيارة إلى مكان أعدوه لاحتجازه، قبل نقله إلى مسكن المتهمة "ر. م"، التي كانت على خلاف معه.

كشفت النيابة العامة أن المتهمة ساعدت المتهمين بالتحريض والاتفاق معهم، إذ أمدتهم بأموال ودلتهم على مكان المجني عليه، ليتم تنفيذ الجريمة بناءً على ذلك.

وأوضحت النيابة أن المتهمين احتجزوا المجني عليه 5 أيام، وتعدوا عليه بالضرب وقيدوه محدثين إصابات موثقة بالتقرير الطبي، كما أجبروه على توقيع إيصالات أمانة وعقود بيع لمسكنه وسيارته تحت التهديد والإيذاء الجسدي.

كما ادعى المتهمون أنهم من أفراد الأمن ودخلوا منزل المجني عليه مدعين صفة رسمية، وأعطوه مشروبًا يحتوي على مادة مخدرة أفقدته الوعي، ليتم احتجازه بمكان مجهول.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين التقطوا مقاطع فيديو للمجني عليه دون علمه، وأرسلوها عبر تطبيق "واتساب" إلى المتهمة "ر"، ثم استخدموا حسابه الشخصي لنشر هذه المقاطع.

أقوال المجني عليه



أكد المجني عليه في التحقيقات أنه كان في منزله مع زوجته، عندما فوجئ باقتحام المتهمين وادعائهم أنهم من الأمن، قيدوه بالأصفاد وعصبوا عينيه، ثم نقلوه إلى مكان احتجاز مجهول هناك تعرض للضرب والتعذيب، وتم إجباره على توقيع مستندات تحت التهديد.

الحكم



استنادًا إلى الأدلة والشهادات، قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، مؤكدة خطورة أفعالهم التي تضمنت انتهاك حرمة المنازل، التعدي على الخصوصية، وتعذيب المجني عليه.