إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة حيازة مخدرات في روض الفرج

قررت جهات التحقيق في القاهرة إحالة عاطلين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهما بحيازة كميات من المواد المخدرة وسلاح ناري غير مرخص بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، في غضون مارس الماضي، حاز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش وأقراص تابينتادول، وذلك دون تصريح قانوني كما ثبتت حيازته لسلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش) دون ترخيص.

وأفاد أمر الإحالة بأن المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول في حيازة السلاح الناري، بالإضافة إلى حيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

تقرير المعمل الكيماوي



أكد تقرير المعمل الكيماوي أن المواد المضبوطة هي مخدرات من نوع الحشيش وعقار تابينتادول، وكلاهما مدرج بالجدولين الأول والثالث من قانون المخدرات، كما تبين أن السلاح الناري المضبوط عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 ملم، بحالة سليمة وصالحة للاستخدام.

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.