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الأحد 26 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"البكالوريا في الميزان".. ندوة بنقابة الصحفيين الثلاثاء المقبل

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تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ندوة بعنوان "الثانوية الجديدة (البكالوريا) في الميزان".

تدير الندوة إيمان رسلان، الكاتبة الصحفية المتخصصة بشئون التعليم، يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير الساعة الخامسة مساءً بالقاعة المستديرة "أمين الرافعي" في الدور الثالث.  

ويشارك في الندوة د. نادية جمال الدين أستاذ التربية جامعة القاهرة،  ومدير المركز القومي للبحوث التربوية الأسبق، د. سامي نصار أستاذ التربية، والعميد الأسبق لكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، د. أنور مغيث أستاذ الفلسفة جامعة حلوان، والمدير الأسبق للمركز القومى للترجمة، د. عماد جاد  مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتجية. 

يشارك في الندوة د نادية جمال الدين أستاذ التربية جامعة القاهرة ومدير المركز القومي للبحوث التربوية الأسبق سامي نصار أستاذ التربية