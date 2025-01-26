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الأحد 26 يناير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة عاطل للجنايات بتهمة التنقيب عن الآثار بالمطرية

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت نيابة المطرية ، بإحالة عاطل متهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة المطرية إلى محكمة الجنايات.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن القاهرة قيام عاطل - مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية  بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بأعمال الحفر و التنقيب عن الآثار بالعقار المشار إليه، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 2 متر وعرض 3 متر -  أدوات ومعدات التنقيب.


وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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