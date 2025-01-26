إحالة عاطل للجنايات بتهمة التنقيب عن الآثار بالمطرية

أمرت نيابة المطرية ، بإحالة عاطل متهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة المطرية إلى محكمة الجنايات.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل - مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بأعمال الحفر و التنقيب عن الآثار بالعقار المشار إليه، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 2 متر وعرض 3 متر - أدوات ومعدات التنقيب.



وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.