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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان: معدلات إنجاز ملموسة في ملف التقنين واسترداد أراضي الدولة

محافظ أسوان يترأس
محافظ أسوان يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
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أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أن الفترة الحالية تشهد تحقيق معدلات إنجاز ملموسة بملف التقنين وإسترداد أراضى الدولة حيث يوجد عدد قليل من الحالات جارى نهو الإجراءات الخاصة بهم ، لتنتهى المحافظة بشكل كامل من هذا الملف الهام .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة إنجاز ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة ، وفى ظل المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن. 

تحفيز المواطنين لسرعة الإنتهاء من إجراءات السداد

واوضح المحافظ أنه يتم عقد لقاءات دورية مع الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للوقوف على أخر المستجدات بجدية كاملة ، وهو الذى يتطلب تكثيف جهود التوعية من كافة الجهات الحكومية والمجتمعية لتحفيز المواطنين على سرعة الإنتهاء من إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات ، والأقساط المتأخرة عليهم فى أسرع وقت ممكن لعدم القيام بتحرير محاضر جنائية ، والإحالة للنيابة ، مع سحب قطع الأراضى أو إلغاء التعاقد ، وإدراجها فى حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة .

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور القيادات التنفيذية والبرلمانية والأمنية والعسكرية والدينية .

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