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الأحد 26 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

"الطباعة الثلاثية الأبعاد".. ثورة تكنولوجية صناعية في البناء

تعبيرية
تعبيرية
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شهدت منطقة مدينة لاوت شرق أيرلندا مثالا واضحا على امكانيات الطباعة الثلاثية الأبعاد والذى يتضمن بناء ثلاثة منازل منفصلة مكونة من طابقين بمساحات مختلفة فى المدينة حيث أصبح المنزل المكون من ثلاث شقق بمساحة 330 مترا مربعا منفذ على أرض الواقع  خلال أيام فقد مما يعد ثورة تكنولوجية صناعية فى مجال البناء وفقا لما نشرته مجلة تاس .

تم بناء مسكن واحد في 132 يوم فقط أي أسرع بنسبة 35% من البناء التقليدي للمنازل المماثلة وفقا لشركة COBOD المطورة لتقنيات الطابعة ثلاثية الأبعاد وتم توفير حوالي 50% من الوقت بفضل طباعة الجدران ثلاثية الأبعاد حيث استغرق عملية إنشاء الجدران 12 يوما فقط.

وكان قد سمح توقير هذا الوقت بتصميم ودمج الجدران الداخلية والأسقف والعناصر الداعمة للسقف في مرحلة التصميم المباشرة ويمكن أن تكون هذه التقنية حلا فعالا لمواجهة أزمة الإسكان العالمية خاصة في المناطق التي تحتاج إلى بناء سريع واقتصادي.

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