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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير شئون إسرائيلية: المقاومة الفلسطينية ما زالت قوية وقادرة على فرض سيطرتها بغزة

تبادل الأسرى
تبادل الأسرى
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كشف الدكتور نزار نزال، خبير شئون إسرائيلية، من جنين، مستجدات تسليم الأسرى الفلسطينيين بموجب وقف إطلاق النار.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن المقاومة الفلسطينية ما زالت قوية وقادرة على فرض سيطرتها على قطاع غزة.

وأضاف نزال، أن المرحلة الأولي من الاتفاق تم تنفيذها صباح اليوم بتبادل الأسري، وكان هناك دور كبير لطبيعة الترتيب والتنظيم لهذا الحدث، والقضية الأخري الزي العسكري الذي يتناغم مع القوانين الدولية التي لها علاقة بالأسري.

وأشار، إلى أن حركة حماس والمقاومة الفلسطينية أعطت رسائل متعددة للإسرائيلين والمجتمع الدولي أن المقاومة مازلت قوية وتستطيع أن تحكم قبضتها علي قطاع غزة.

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