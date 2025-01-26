خبير شئون إسرائيلية: المقاومة الفلسطينية ما زالت قوية وقادرة على فرض سيطرتها بغزة

كشف الدكتور نزار نزال، خبير شئون إسرائيلية، من جنين، مستجدات تسليم الأسرى الفلسطينيين بموجب وقف إطلاق النار.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن المقاومة الفلسطينية ما زالت قوية وقادرة على فرض سيطرتها على قطاع غزة.

وأضاف نزال، أن المرحلة الأولي من الاتفاق تم تنفيذها صباح اليوم بتبادل الأسري، وكان هناك دور كبير لطبيعة الترتيب والتنظيم لهذا الحدث، والقضية الأخري الزي العسكري الذي يتناغم مع القوانين الدولية التي لها علاقة بالأسري.

وأشار، إلى أن حركة حماس والمقاومة الفلسطينية أعطت رسائل متعددة للإسرائيلين والمجتمع الدولي أن المقاومة مازلت قوية وتستطيع أن تحكم قبضتها علي قطاع غزة.