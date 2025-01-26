باحث: سياسة ترامب تجاه ملف غزة ضبابية وغير واضحة

قال الداه يعقوب، الباحث السياسي، إنّ هناك ضبابية وسياسة غير واضحة لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه ملف غزة، موضحا أنّ ترامب لديه تصريحات اليوم حول مطالبته الأردن بأن تستقبل بعض سكان قطاع غزة حتى إعمارها، كما قال إنه سيطالب مصر أيضا التي رفضت وتصدت للمخطط الإسرائيلي.

مخاوف من سياسة ترامب الغامضة

وأضاف «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه حتى الآن سياسة ترامب غير واضحة خاصة أن المؤشرات تشير إلى أنه أبرم الاتفاق في ظل ضغوطه على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي كان الابن العاق لبايدن ولم يستمع إليه إطلاقا، لكن المخاوف حالياً بأن تكون سياسته قد تغيرت بفعل ضغوط داخلية من اللوبي الإسرائيلي أو من كبار السياسيين في الحزب الجمهوري.

ترامب يُحسب له بشكل إيجابي دوره في إبرام الاتفاق

وتابع: «خاصة أن هناك حديثا بأن بعض الأسلحة التي منع بايدن إسرائيل من الوصول إليها، قد أمر ترامب بأن تصل إلى إسرائيل وتُمنح لها، لذا فإنه حتى الآن لم يُفهم مساره بشكل عام، لكنه مع ذلك يُحسب له بشكل إيجابي دوره في إبرام الاتفاق الذي ظل مطروحا لأشهر عديدة نتيجة لضعف الإدراة الأمريكية أيام الديموقراطيين وعدم ضغطهم على نتنياهو».

