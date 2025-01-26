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الأحد 26 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

العائلة السالسية تحتفل بعيد القديس يوحنا بوسكو وصلوات الثلاثية

ارشيف
ارشيف
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تحتفل العائلة السالسية بعيد القديس يوحنا بوسكو، شفيع الشباب، في الشرق الأوسط وحول العالم بلحظات مميزة وخاصة تتضمن أداء صلوات ثلاثية تعرف بـ"ثلاثية دون بوسكو"، وذلك في نهاية هذا الشهر السالسياني.

تعد صلوات الثلاثية طقسًا روحيًا يعبر عن التقوى والإكرام، حيث تتلى لمدة ثلاثة أيام متتالية، إما بشكل فردي أو جماعي، بهدف طلب نعمة أو شفاعة القديس يوحنا بوسكو. 

وترتبط هذه الصلوات برمزية الرقم ثلاثة، الذي يعكس الثالوث الأقدس ، ودفن المسيح وفق العقيدة المسيحية، وتجربة الشيطان ليسوع ثلاث مرات وفق الكتاب المقدس.

تمثل هذه الاحتفالات فرصة للشباب والعائلات السالسية لتجديد إيمانهم واستلهام روح القديس يوحنا بوسكو في العمل من أجل الخير وتقديم العون للمحتاجين.

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