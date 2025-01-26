هربا من جحيم الإدمان.. عاطل ينهي حياته بالقفز من أعلي سور السكة الحديد بأوسيم

أنهى مدمن حياته بالقفز من أعلي السور الخرساني الخاص بشريط السكة الحديد هرباً من جحيم الإدمان بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بالعثور علي جثة أحد الأشخاص بشريط السكة الحديد بدائرة مركز شرطة أوسيم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وتحديد هوية المتوفي وبإستدعاء أسرته أفادوا بأنه مدمن تعاطي المواد المخدرة وقام والده مؤخراً بطرده من المنزل، وتخلص من حياته بالقفز من أعلي السور الخرساني الخاص بشريط السكة الحديد هرباً من جحيم الإدمان ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت صرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.