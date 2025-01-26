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الأحد 26 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أونروا: إسرائيل أبلغتنا بإخلاء جميع مقارنا في القدس الشرقية

انروا
انروا
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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، أن إسرائيل أبلغتها بإخلاء جميع مقارها في القدس الشرقية ووقف عملياتها بحلول 30 يناير، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأوضحت أونروا: "ممتلكاتنا وأصولنا بما في ذلك الموجودة بالقدس الشرقية محصنة من التفتيش والمصادرة وأي شكل آخر من أشكال التدخل".

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